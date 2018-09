Haagse economie profiteert van Prinsjesdag

In razend tempo worden de koppen koffie, de espresso's, de cappuccino's en de punten appeltaart klaargemaakt en naar de gasten gebracht, die al vroeg zijn neergeploft aan de tafeltjes bij Dudok. In het café recht tegenover het Binnenhof is het op Prinsjesdag vooral druk vóórdat Máxima en Willem-Alexander beginnen aan hun tocht met de Glazen Koets. ,,Veel oranjefans beginnen de dag met een kopje koffie'', vertelt een medewerkster. Hoe ze zich voorbereidt op al die gasten? ,,We zetten extra personeel in en werken keihard. En we blijven lief lachen!''



In het zonnetje voor het café zijn om 11.00 uur vier dames uit De Lier neergestreken. ,,We maken er een compleet dagje Den Haag van", vertelt één van hen. ,,Als we onze koffie ophebben, gaan we op zoek naar een goed plekje langs de route en kijken we naar de Glazen Koets. Daarna gaan we de stad in. We sluiten de dag af met een diner in een restaurant.''