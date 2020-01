Haagse eigenaar Bruidspaleis slachtoffer van merkwaardige overval Rotterdam: ‘De dader wilde denk ik hulp’

De Rotterdamse vestiging van de Haagse winkelketen Bruidspaleis is vanmiddag rond 12.30 uur overvallen. Een jongeman drong het kantoor van de winkeleigenaar binnen en hield hem onder schot. Toen duidelijk werd dat er geen geld te halen was, verliet de overvaller het pand en wachtte hij op de politie.

,,Ik had een man net uit de winkel zien vertrekken en liep even naar beneden”, vertelt de Haagse eigenaar Ted Borsboom (67). ,,Waarschijnlijk is hij toen de winkel direct weer binnengekomen en mij naar mijn kantoor gevolgd.’’ In zijn kantoor wordt Borsboom overmeesterd. ,,Toen ik een hand in mijn kraag voelde, dacht ik nog even dat er een grap met me werd uitgehaald. Toen voelde ik een pistool in mijn nek.”

Hulp nodig

De winkeleigenaar beschrijft zijn overvaller als een getinte man van begin 20. In eerste instantie benaderde hij Borsboom agressief en eiste hij geld. Toen de eigenaar van de bruidszaak aangaf dat er geen geld te halen was, kwam de overvaller met een opmerkelijk verzoek: ,,Hij wilde dat ik de politie belde. Ik begreep er niets van, welke overvaller wil dat nou?” Toch bleef zijn belager aandringen. Hij vertelde waarom de politie moest komen: ,,Hij zei dat hij net uit detentie was en hulp nodig had.’’

Geen diefstal

Borsboom kreeg vervolgens de mobiele telefoon van een collega in zijn handen gedrukt, maar omdat hij het wachtwoord van het toestel niet kende, kon hij er niet mee bellen. ,,Uiteindelijk is de man zelf naar buiten gelopen en heeft hij even verderop op de politie staan wachten. Ik moest binnen op de grond blijven liggen, anders zou hij me in mijn been schieten.” De overvaller is volgens Borsboom zonder buit vertrokken. ,,Uiteindelijk was het geen diefstal. Ik denk dat het meer een politiek verhaal was. Hij wilde hulp.’’ De man is aangehouden door de politie en Borsboom heeft aangifte gedaan. Momenteel wordt er verder onderzoek gedaan naar de overval.