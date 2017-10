Haagse Eneco-aandelen gaan níet in de verkoop

De Haagse Eneco-aandelen gaan (voorlopig) níet in de verkoop. Even na middernacht keerde de gemeenteraad zich tegen het plan van het Haagse stadsbestuur.

Het schip met geld vaart Den Haag voorlopig niet binnen. De lokale politiek zei laat in de avond ‘nee’ tegen de honderden miljoenen euro’s die de verkoop van de aandelen van Eneco de gemeente Den Haag zeer waarschijnlijk gaat opleveren.

Een nipte meerderheid van de gemeenteraad wil het belang van 16,6 procent in de duurzaamste energiereus van Nederland niet van de hand doen. Zij vrezen dat het bedrijf wellicht terecht komt bij een koper die niet veel op heeft met het groene karakter van Eneco of met het behoud van het personeelsbestand van het energiebedrijf.

Verliezen

Wat niet hielp, was het interview dat de Rotterdamse D66-wethouder Adriaan Visser aan NRC Handelsblad gaf. Voorwaarden stellen aan de koper van het energiebedrijf is prima, maar: ,,Het eerlijke antwoord is dat deze niet zijn te garanderen’’, zei de voorzitter van de aandeelhoudersvereniging van Eneco.

Haags collega-wethouder Tom de Bruijn benadrukte gisteravond nog maar eens dat Den Haag slechts een principe-besluit zou nemen over verkoop. De gemeenteraad krijgt later nog alle kans om ja of nee te zeggen, stelde hij. Bovendien zou de gemeente bij een tegenstem zijn plaats aan tafel verliezen en geen invloed kunnen uitoefenen op de harde voorwaarden voor de Eneco-verkoop.

Want Den Haag is natuurlijk niet de enige aandeelhouder van Eneco. Wel de grootste na de gemeente Rotterdam dat 31,7 procent van de Eneco- aandelen bezit. De overige 49 aandeelhoudende gemeenten bezitten een veel kleiner belang, maar ook zij gaan allemaal binnenkort in debat over de verkoop.

Buitenlands

De Bruijn kon een meerderheid van de Haagse gemeenteraad niet overtuigen. Vooral linkse partijen (de Haagse Stadspartij, de PvdA, GroenLinks, de SP, de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren en de Islam Democraten) waren faliekant tegen het van de hand doen van de aandelen. Opvallende bondgenoot was deze avond de PVV die al eerder had laten doorschemeren niet heel erg gelukkig te zijn met het plan.