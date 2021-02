Haagse evenementenorganisator Arwin schrok van nieuws Kooymans: ‘Hij blijft een icoon’

In de eerste plaats voor George zelf. ,,Het is heel treurig nieuws. Voor met name George zelf natuurlijk. Dit soort nieuws slaat in als een bom. Ook al weet je dat zo’n band niet voor eeuwig zal blijven bestaan. Als de band hierdoor niet kan blijven bestaan is het een gemis. Ook voor de Haagse muziekcultuur. Het zijn iconen, die heel veel bands geïnspireerd hebben tot het nemen van gitaarles of drumles, om iets met muziek te gaan doen. Iconen zullen ze altijd blijven, maar het is wel jammer als dat zo aan een einde komt.”

Fans

,,Als bedrijf zijn we begonnen met Beatstad in de stad in 2005 toen hoefden we er niet over na te denken dat het afgesloten zou moeten worden door de Earring. Toen de band begon met 45.000 man voor hun neus en de energie die dan van zo’n veld afkomt met alleen al de eerste toon, dat je denkt wauw!”



,,We hebben een aantal shows met de Earring gedaan, ook op het strand in Scheveningen. Wat ook altijd opvalt is dat zij al ongelooflijk bestaan, maar ook dat ze een hele grote schare trouwe fans hebben. Je ziet elke keer weer dezelfde gezichten weer vooraan in het veld. Het is ongelooflijk mooi dat een band dat zo lang kan vasthouden.”

,,Het is een band die live staat als een huis. Die gaat ‘aan’, het is een knop die je indrukt en dan zoveel energie. Buiten dat het ook gewoon goed klinkt. Het is eigenlijk maar één manier van beleven en dat is live, dat is wat het is.”

