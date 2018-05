Haagse ex-kankerpatiënt doet mee aan Roparun: 'Kanker is geen kort sprintje'

Ze durft het eigenlijk bijna niet te zeggen, maar het is wel zo. Ze was nog nooit zo gelukkig als nu. ,,Ik wil geen mensen kwetsen. Kanker is een rotziekte. Mensen lijden, mensen overlijden. Maar zo’n ziekte kan ook positief uitpakken.’’

De ziekte zelf is en blijft afschuwelijk, maar het bracht in het geval van Graat (38) toch iets goeds. De Haagse, die oorspronkelijk uit Maastricht komt, werd door het ziekenhuis naar een medisch-psycholoog gestuurd. Die ervaring heeft haar leven veranderd. ,,Ik kwam daar zoveel over mezelf te weten. Ik bleek compleet uitgeput te zijn. Ik dacht dat ik gelukkig was, maar ik moest van mezelf continu dingen doen die nuttig waren. Zelfs als ik tv keek, moest het wel naar een programma zijn waar ik wat van opstak. De psycholoog gaf me de opdracht om een half uur per week iets te doen dat niét nuttig was. Dat was voor mij nog een hele opgave.’’

Grenzen

Vorige maand deed de Haagse haar persoonlijke verhaal nog in het programma Kruispunt van de KRO. Het raakte een gevoelige snaar bij de kijkers. Twee jaar geleden beschreef ze de weg die ze aflegde in het boek 'Mijn Kankermarathon'. Door te vertellen wat haar overkwam hoopt ze anderen, die in hetzelfde schuitje zitten, een hart onder de riem te steken. ,,Als ik zie hoeveel mensen lijden door iets dat je kunt veranderen. Als ik zie hoe moeilijk mensen het vinden om hun grenzen aan te geven, dan hoop ik zo dat mensen dat gaan zien. Ik wil tegen ze zeggen: wees lief voor jezelf, je bent goed zoals je bent. Je bent ook zo veel productiever dan, zonder dat je minder aan anderen geeft.’’

'Mijn Kankermarathon'



De titel van het boek verwijst naar een grote passie van Graat, hardlopen, én naar haar ziekte. ,,Kanker is geen sprint, maar een marathon. Je moet een lange adem hebben.’’

Quote Van nature is mijn glas altijd half vol Mirjam Graat De ziekte confronteerde de dertiger met haar zwakheden. Ze bleek een extreem laag zelfbeeld te hebben. Dat wortelt in haar jeugd. Het is het enige waarover ze terughoudend is. ,,In het boek ga ik er bewust oppervlakkig op in. De reden is dat ik mijn ouders niet wil kwetsen. Maar kort samengevat: wij waren zo’n jeugdzorggezin. Mijn ouders zijn twintig jaar verwikkeld geweest in een hardnekkige vechtscheiding.’’



Wat je meemaakt als kind, ‘of het nou goed of slecht is’, zegt ze, ‘bepaalt vaak hoe je reageert op situaties in het heden’. ,,Van nature is mijn glas altijd half vol. Ik voelde me altijd vrolijk en gelukkig, maar ik weet nu dat ik niet écht gelukkig was. Ik voelde me altijd een soort last.’’

Quote Het ziekenhuis nam met mij ’n groot risico. Ik had een terugval kunnen krijgen Mirjam Graat Graat is een stralende verschijning, opgewekt en open, met een sportief kort koppie. Ze doet haar verhaal in een bankje in de zon voor HMC Antoniushove in Leidschendam. In dit ziekenhuis komt ze af en toe nog steeds voor controles. Én ze is hier zelf verpleegkundige, sinds ze door haar ziekte een carrièreswitch maakte. Voorheen werkte ze in het hotelwezen, maar een baan in de zorg lonkte al langer. ,,Toen mijn stiefvader ziek werd, heb ik hem verzorgd tot hij overleed. Mensen zeiden: waarom zit jij in het zakenleven, waarom niet in de zorg? Maar ik durfde mijn zekerheden niet op te geven.’’



Dat veranderde toen ze hoorde dat ze borstkanker had. ,,Eén tumor en heel je leven ligt overhoop. Er bestaat geen zekerheid.’’ Terwijl ze in het ziekenhuis lag, informeerde ze en passant naar de werksfeer. Ze besloot – ‘met een kaal hoofd door de chemo’ - te solliciteren. Het is het begin van een totaal nieuwe loopbaan: Graat wordt aangenomen voor de opleiding tot verpleegkundige. ,,Dat gaf zo’n boost. Ergens dacht ik toch: wie wil mij nog als ex-kankerpatiënt? Het ziekenhuis verdient hier een groot compliment, want het was een risico om mij aan te nemen. Ik had een terugval kunnen krijgen.’’

Vijf jaar later werkt Graat er nog steeds. Enthousiast: ,,Ik vind het heel leuk om mensen te helpen.’’ Pas geleden is ze begonnen met een interne opleiding tot stroke-verpleegkundige, om hulp te kunnen bieden aan patiënten die een beroerte hebben gehad. ,,Wat ik het leukst vind aan dit werk is het contact met de patiënten. Dat wat je niet uit de boekjes leert. Bij patiënten met een neurologische aandoening (de neuroloog zorgt in het ziekenhuis voor mensen die een beroerte hebben gehad, red.) draait het erom te luisteren en te kijken naar de lichaamstaal die ze gebruiken. De spraak is vaak aangetast.’’

Het ziekenhuis bood haar bovendien aan om een verkort traject tot hbo-verpleegkundige te volgen (ze is nu mbo-verpleegkundige). Na wat getob sloeg ze dat af. ,,Ik zag daar heel erg tegenop. Als ik dat ga doen, heb ik geen vrije tijd meer. Ik was blij met het aanbod en in eerste instantie dacht ik: die kans moet ik grijpen. Maar eigenlijk zou ik het meer doen uit angst dan dat ik het echt wilde. Ik was bang dat ik als mbo-verpleegkundige straks de boot zou missen, dat ze straks alleen nog hbo’ers willen. Maar ik wil van het leven genieten en niet continu studeren. Dus heb ik nee gezegd. Dat was echt een doorbraak. Dat ik dat mocht van mezelf. Dat ik dat durfde.’’

Het geluk lacht de verpleegkundige weer toe. Ze werd ziek en haar relatie ging uit, maar ‘aan het eind van het traject woon ik nu met een lieve man en een kat in een huis in Duindorp vlakbij het strand, waar ik zo van hou’. ,,Het is net een sprookje.’’

Gevecht

De verpleegkundige komt nog even terug op de titel van haar boek, Mijn Kankermarathon. Wat ze er ook nog mee wil zeggen: kanker heb je niet in de hand, net als het al dan niet uitlopen van een marathon. ,,Mensen hebben het altijd over hun gevecht tegen kanker. Dat spreekt me helemaal niet aan. Alsof je niet hard genoeg hebt gewerkt als je het niet haalt. Dat is met hardlopen net zo. Je kunt nog zo hard trainen voor die marathon, op de dag zelf weet je niet wat er gebeurt. Als je pech hebt en het zit tegen, kan het toch mislukken.’’

Dit pinksterweekeinde doet de Haagse met een team van haar werkgever HMC mee aan de Roparun, een estafetteloop, waarbij alle deelnemers 65 tot 70 kilometer rennen. ,,Als team leggen we samen een afstand van 540 kilometer af, van Parijs naar Rotterdam.’’ Met de Roparun wordt geld ingezameld voor kankerpatiënten. Dit jaar gaat de opbrengst onder meer naar het Inloophuis Haaglanden, een ontmoetingspunt voor mensen met kanker en hun naasten.

Reageren? hc.lezers@ad.nl