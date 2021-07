Haagse familie bedreigd, panden beschadigd met handgranaten

Op de Laan van Haamstede werd zondagochtend 18 april rond 03.30 uur een bedrijfspand beschoten. Ook ontplofte er een handgranaat. Er werd later een vluchtauto gevonden bij de volkstuinen op de Henricuskade. Die was in brand gestoken. Op het Helena van Doeverenplantsoen is zaterdagochtend 25 april rond 01.45 uur een handgranaat neergelegd bij een woning. Een tijdje later, op maandag 10 mei net na middernacht, werd er geprobeerd met een wapen op een woning aan het Mieogvaart te schieten.



In de uitzending van opsporingsprogramma Team West worden vanmiddag beelden getoond van meerdere verdachten die betrokken zijn bij de bedreigingen en het geweld.