'Haagse familie produceerde heroïne aan de lopende band'

Maar liefst twaalf mensen zijn inmiddels gearresteerd. Bijna allemaal leden van één en dezelfde van oorsprong Turkse familie. De meesten wonen in Den Haag, een paar in Rotterdam. Het zijn broers, neven, een zwager en een ex-vriendin. Een paar van hen werden al eens eerder gepakt. Eén voor de uitvoer van 21 kilo heroïne, een ander voor het hebben van 100.000 wietstekken in Maasdijk. En een derde kreeg recent vier jaar cel aan zijn broek in Turkije voor de invoer vanuit Nederland van de partydrug MDMA. Rond de familie hangen nog meer criminelen, zo ontdekte de politie tijdens het onderzoek . En niemand lijkt de familie te kunnen stoppen. Toen de een gepakt werd voor heroïne en de ander voor de wietkwekerij in Maasdijk, gingen de andere familieleden onverstoorbaar door. Dat meldde de aanklager gisteren tijdens een tussentijdse zitting. ,,De bestelling van azijnzuuranhydride (grondstof voor heroïne, red.) werd zelfs verdubbeld.'' Tekst loopt door onder de foto's.

Liefdevol

In de rechtbank gisteren waren veel leden van de familie aanwezig om de vijf verdachte mannen die nog vastzitten een hart onder de riem te steken. Ze werden beloond met liefdevol gezwaai, brede glimlachen en opgestoken duimen.



De meeste arrestaties waren in oktober. Toen viel de politie kwekerijen en een garage in de Rotterdamse regio binnen, die heroïne-labs herbergden. Er lagen genoeg grondstoffen om nog eens 1.300 kilo heroïne te produceren, en dat terwijl het Openbaar Ministerie na de inval concludeerde dat er sowieso al 'avond aan avond' geproduceerd moest zijn.



Het is een unieke zaak. Voor zover bekend moeten rechters straks oordelen over verdachten die hier in Nederland heroïne zouden hebben geproduceerd. Tot nu toe gebeurde dat in landen als Afghanistan en Bulgarije. Maar sinds ook in die landen de regels streng nageleefd worden voor het verkrijgen van azijnzuurahydride, lijkt ineens ook Nederland aantrekkelijk.



Als het aan de aanklager ligt blijven de vijf verdachten voorlopig in de cel. Juist omdat ze zich in zijn ogen door niets lieten weerhouden.



De verdachten zelf ontkennen en willen zo snel mogelijk naar huis. Zij zeggen dat ze hooguit op een van de kwekerijen waren voor een bak koffie en misschien wel eens hielpen een jerrycan in een auto te zetten. ,,Maar is dat strafbaar?'', aldus een van de advocaten.



De rechtbank beslist volgende week. De inhoudelijke behandeling is begin 2019.



