Haagse ‘fietsburgemeester’ gezocht

Over de taken van de Haagse fietsburgemeesters is Amsterdamse fietsburgemeester Katelijne Boerma kort. De nieuwe Haagse fietsburgemeester moet zich vooral gaan bemoeien met de ‘politieke processen rond fietsen’, vindt ze. Ze maakte dat onlangs bekend tijdens het Urban95 festival in Rotterdam. De Amsterdamse burgemeester zoekt in die stad trouwens ook een collega. Daarnaast zijn volgens Boerma ook fietsburgemeesters nodig in Utrecht, Groningen, Eindhoven, Arnhem en Nijmegen.