Haagse fietsers mogen overdag niet meer door winkelstraten: ‘Het is te gevaarlijk, te chaotisch’

Twee mannen vrijgespro­ken van betaalde seks met minderja­rig meisje in woning Hoefkade

15 juli Twee mannen zijn vanmiddag vrijgesproken van betaalde seks met een minderjarig meisje in een woning aan de Hoefkade in Den Haag. Volgens de Haagse rechtbank is er onvoldoende bewijs tegen hen. Zij zijn bekenden van een man die eerder al tot een jaar cel is veroordeeld als loverboy.