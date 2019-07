Haagse ‘filestem’ René Passet stopt na 25 jaar als lezer bij ANWB

Klein huisje van 16 meter lang en 7 meter hoog krijgt plek in Oude Kerk Delft

13:15 Het beroemde kunstwerk Narrow House van de Oostenrijkse kunstenaar Erwin Wurm komt in het najaar naar Delft. Vanaf 12 oktober is de absurdistische versie van het geboortehuis van de 64-jarige Wurm voor het eerst in Nederland te zien, in de Oude Kerk.