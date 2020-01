Haagse film Glad IJs krijgt online-première

Spectacu­lai­re daling van aantal WW-uitkerin­gen in Haagse regio

13:45 Het aantal mensen met een WW-uitkering in de Haagse regio is het afgelopen jaar flink gedaald (17,6 procent). Krapte op de arbeidsmarkt is de verklaring van de forse daling, die hier sterker is dan in de rest van Nederland.