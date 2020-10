Haagse Florbela is ver van huis, maar dichtbij haar man in Zwols ziekenhuis: 'We laten Adelino niet alleen'

Een kuchje, daar begon het begin oktober mee voor Adelino Ferreira Santos, net als zijn echtgenote van Portugese komaf. Tegen de tijd dat hij op corona getest was, was het kuchje alweer bijna over. ,,We dachten dat die positieve uitslag een foutje was'', zegt Florbela.

Niets bleek minder waar want kort daarna kreeg Adelino koorts en werd hij benauwd. ,,We kwamen op de Eerste Hulp van het Haga Ziekenhuis terecht. Daar hadden ze geen plaats, dus het was of naar een ziekenhuis elders of het thuis nog even aanzien. Adelino schoot helemaal in de stress en wilde naar huis."