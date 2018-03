Haagse 'Florence Nightingale' zorgde liever voor een ander

'Verspunt' om meer groente in pakketten voedselbank te krijgen

21:16 Voedselbanken Nederland is ervan overtuigd dat het lukt om voor het eind van het jaar een speciaal distributie- en sorteercentrum op te zetten in Westland of nabije glastuinbouwgemeenten. Daar vandaan worden dan bijvoorbeeld overschotten tomaten verdeeld over verschillende voedselbanken. In eerste instantie alleen in de regio’s Haaglanden en Rijnmond.