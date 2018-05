Haagse formatie bijna klaar: Eneco in de verkoop, metro naar Scheveningen

Volledig scherm Richard de Mos verlaat de onderhandelingen in stadskwekerij Duttendel. © Jos van Leeuwen ,,Het nieuwe stadsbestuur richt zich op vier hoofdthema's'', weet een betrokkene. ,,De groei van de stad, mobiliteit, duurzaamheid en 'iedereen doet mee'.'' Verkenner Hans Wiegel adviseerde Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks bij de start van de onderhandelingen al om deze dossiers tot kernthema's te benoemen.



Na een formatie van bijna 50 dagen zijn de onderhandelaars het eens en leggen ze dezer dagen het 'wel erg lijvige' concept-akkoord voor aan hun achterban, melden bronnen op het stadhuis: ,,Dinsdag of woensdag wordt het akkoord gepresenteerd. Dat doen ze gewoon in de stadskwekerij, hun vaste onderhandelingsplek.'' Formeel doen de onderhandelaars er het zwijgen toe.

Eneco, bezuinigingen, metrolijn

Maar nu versies van het bestuursakkoord rondgaan in de partijtoppen, verklappen betrokkenen alvast een aantal inhoudelijke onderdelen van de coalitiebijbel, geschreven op de genoemde vier pijlers van Wiegel.

Opvallend: de partijen willen de Haagse aandelen van energiebedrijf Eneco verkopen en toucheren zo naar schatting enkele honderden miljoenen euro's, mogelijk zelfs oplopend tot een half miljard. Dat geld wordt gebruikt om de (duurzaamheids-)plannen te betalen. GroenLinks was fel tegenstander van de verkoop. ,,Maar het geld is gewoon hard nodig'', zegt een bron.

Volledig scherm Het hoofdkantoor van energieleverancier Eneco. De nieuwe Haagse coalitie wil de gemeente-aandelen verkopen. © ANP XTRA Het huidige college laat een schamele erfenis achter voor de opvolgers, met voor het eerst sinds jaren zelfs een acuut tekort van 14 miljoen euro.

Ook dreigt de vrees van de Haagse ambtenaren voor de 'kaasschaaf' bewaarheid te worden: de nieuwe coalitie wil maar liefst 5 procent bezuinigen op de personeelskosten (die bedragen in totaal bijna 400 miljoen euro voor ruim 7.000 ambtenaren). Deze snoei-operatie levert jaarlijks zo'n slordige 20 miljoen euro op.



En de al langer gewenste metrolijn naar Scheveningen komt dichterbij: alle vier de partijen zijn het eens over de noodzaak van forse OV-investeringen. Wel moet een fiks deel van het megaproject betaald worden door Brussel en het Rijk.

Parkeercompromis

Het veelbesproken parkeerbeleid gaat volgens een ingewijde niet drastisch op de schop. Hoewel Groep de Mos een uiterst felle anti-betaald parkeren campagne voerde, blijft het beleid naar verluidt vrijwel intact. ,,Hier en daar wordt betaald parkeren misschien heroverwogen, maar dat is geen koerswijziging.'' De toestroom van statushouders wordt beperkt tot het wettelijk minimum.

Wethouders

Ook de verdeling van de acht wethoudersposten - traditioneel het sluitstuk van de formatie - is besproken. ,,En daar komen we ook wel uit'', zegt een van de onderhandelaars nonchalant.

Tijdens de raadvergadering van 7 juni kan het nieuwe stadsbestuur geïnstalleerd worden. Het wordt hoe dan ook een uniek college: voor het eerst in de Haagse historie leidt een lokale politieke partij het stadsbestuur. ,,Het kan een heel mooi college worden'', liet Groep de Mos-leider Richard de Mos zich vorige week in de wandelgangen ontvallen.





Maar wie worden de nieuwe wethouders van Den Haag? Meer dan de helft van het nieuwe college is bekend: namens Groep de Mos willen partijleider Richard de Mos en nummer twee Rachid Guernaoui wethouder worden. Bij de VVD wil wethouder Boudewijn Revis door, de tweede liberale kandidaat is nog onbekend. De naam van VVD-Kamerlid (en oud-raadslid) Anne Mulder gaat rond in het IJspaleis.

Voor D66 wil zittend wethouder Saskia Bruines blijven, lijsttrekker/fractieleider Robert van Asten is de beoogde tweede D66-bestuurder. GroenLinks houdt de kaarten nog tegen de borst. Duidelijk is dat lijsttrekker Arjen Kapteijns géén kandidaat is. Een van de GL-gegadigden voor het wethouderspluche zou Bert van Alphen zijn, de huidige jeugdombudsman van Den Haag. Hij was al eerder wethouder voor GroenLinks in Den Haag. Ook Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren zou in de race zijn voor een post.

Aanloop

De coalitie van Zand en Veen was direct na de verkiezingen de meest logische optie. De combinatie van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks (samen 26 van de 45 raadszetels) bevat partijen met de meeste zetels én de drie grootste verkiezingswinnaars. ,,Het is logisch dat de winnaars van de verkiezingen eerst met elkaar een kop koffie gaan drinken'', zei De Mos daags na de verkiezingen.

Na het verkennerswerk van Hans Wiegel begonnen de inhoudelijke onderhandelingen tussen de 'grote vier' begin april onder leiding van formateur Edith Schippers.

De formatie verliep vrij soepel, al moest er wel oud zeer weggewerkt worden tussen Groep de Mos en D66, en waren er ook flinke inhoudelijke ravijnen te overbruggen, bijvoorbeeld rond het parkeer- en integratiebeleid.

