Haagse formatie nadert recordduur: ‘Heel Nederland kijkt hoe het in Den Haag gaat’

Ondergedo­ken in Brazilië, maar 83.000 XTC-pil­len verraadden moordver­dach­te ‘Tico’

Zeven jaar was hij voortvluchtig, maar dinsdag zat Robert ‘Tico’ I. (41) dan toch voor de rechter in Den Haag. Justitie verdenkt hem van moord en poging moord in een uitgaansgelegenheid in het Haagse centrum in 2015.

16 augustus