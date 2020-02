Haagse fotograaf laat zien dat het met kankerpatiënten lang niet altijd slecht afloopt

Video Beelden opgedoken van boze klant bij ‘moorkop­pen­bak­ker’: ‘Intimide­ren kan echt niet’

13:26 Op Twitter is een filmpje opgedoken van een boze klant die een moorkop eist bij banketbakkerij My Cakes in Monster. Bakker Jurgen Verwoerd (47) deed de moorkop in de ban, vanwege het vermeende racistische karakter. Na bedreigingen moest hij zijn zaak noodgedwongen sluiten.