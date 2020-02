Haagse gemeenteraad vernieuwt eigen gedragscode na schandalen rond integriteit

Chauffeur die Haagse Diego (14) doodreed veroorzaak­te eerder dodelijk ongeval

31 januari Vrachtwagenchauffeur Bernhard D. (37) die de 14-jarige Diego vorig jaar in november doodreed aan de Loosduinsekade in Den Haag, had al eerder een fataal ongeluk veroorzaakt. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van één jaar tegen de Leidenaar. Ook wil de officier van justitie dat de Leidse vrachtwagenchauffeur de nabestaanden een schadevergoeding van 3000 euro betaalt.