Haagse Giselle probeert met handgemaakte kleding de markt te veroveren: ‘Ik ga het zelf doen, dacht ik’

Van der Star, gekleed in een wit katoenen vestje van eigen makelij, glundert helemaal als ze de deuren van haar bedrijf opent. ,,Dit is mijn eerste interview’’, vertelt ze bescheiden. Haar Atelier Jungles, gevestigd op industrieterrein de Binckhorst, is ook nog maar een paar maanden open.

Zuur

Eigenlijk was het de bedoeling om in maart al open te gaan, maar toen kwam corona. ,,Dat was heel zuur’’, weet ze nog. Ze had namelijk net een pand gevonden voor haar atelier en personeelsleden aangetrokken. ,,Niemand wist waar die aan toe was. Dat was erg vervelend. We hebben toen meerdere maanden stil gelegen.’’ Geen lekker begin voor een jonge ondernemer.