‘Haagse glorie’ te zien in tv-programma Beste Zangers van Nederland

Video Koningstun­nel in Den Haag is nu al weer open: ‘Niet langer gewacht’

9:35 De Koningstunnel is sinds vandaag weer open. Dat is nog eerder dan in eerste instantie gepland. De tunnel in het hartje van Den Haag zou pas op 1 oktober weer begaanbaar zijn voor verkeer, die datum werd al teruggeschroefd naar komende maandag, 26 augustus.