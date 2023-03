Haagse godfather Piet S. geeft rechter volop verklaring, maar OM krijgt enkel starre blik en stilte

Live Twitter Godfather Piet S. noemt zichzelf scheids­rech­ter voor criminele groepen: ‘Ben wel klaar met de gevangenis’

De Haagse Piet S. was de afgelopen jaren niet bezig met drugshandel, zo heeft hij maandagochtend verklaard tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen hem. Na zijn laatste gevangenisstraf, omstreeks 2008, vond hij ‘het wel genoeg’ in de gevangenis. ,,Ik ben een beetje klaar ermee.” Wél was hij naar eigen zeggen een soort bemiddelaar, een scheidsrechter, voor criminele groepen. Verslaggever Jorina Haspels is bij de zaak aanwezig en twittert mee.