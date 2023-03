Haagse godfather Piet S. kocht in Gelders dorpje pand met partij jojo's en een Ferrari

Met een Ferrari, 165.000 euro contant en een partij jojo’s kocht de Haagse godfather Piet S. een pand in Gelderland. Vanaf dat moment was zijn crimineel verdiende geld witgewassen. Tenminste, dat is wat het Openbaar Ministerie denkt hoe het is gegaan. Vanaf vandaag staan in totaal 27 verdachten terecht, in voorlopig de grootste drugszaak bij de Haagse rechtbank. Verslaggever Jorina Haspels is bij de zaak aanwezig en twittert mee.