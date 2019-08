Haagse Goldband staat vier maanden na uitbrengen van eerste hit al op Lowlands: 'Goede connecties helpen'

VIDEO Albert Verlinde: Een nieuw avontuur, een reis naar de toekomst, Anastasia

10:15 Na meer dan 1100 voorstellingen van The Lion King is het AFAS Circustheater nu even gesloten. Maar niet voor lang. Achter de schermen wordt keihard gewerkt om op 5 september Anastasia te verwelkomen. ,,Maar we gaan het redden. Want we redden het namelijk altijd.’’