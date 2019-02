Haagse goochelaar in halve finale Holland's Got Talent: ‘Ik ga een groot risico nemen’

,,Superleuk en spannend'', zegt Robin Matrix (32) over de halve finale waarin hij vanavond vanaf 20.00 uur een finaleplek hoopt te veroveren. ,,En als dat lukt, ga ik wel voor de winst.‘’



De Hagenaar, woonachtig in Leidschenveen, is al vanaf zijn achtste jaar gegrepen door de wereld van de magie. Goochelaars Hans Klok, Hans Kazàn, maar ook David Copperfield waren zijn grote voorbeelden. En op school en op bonte avonden stal de Hagenaar als jong broekie de show voor zijn klasgenootjes met zijn eigen goocheltrucs. ,,De één spaarde als kind voetbalplaatjes. De ander was goed in piano spelen, en ik ging naar de speelgoedwinkel om goocheltrucs te kopen. Het is er altijd in blijven zitten.‘’



Ademloos keek hij als jonge tiener naar optredens van Hans Klok in pretparken Duinrell en de Efteling. En na de shows werd er natuurlijk aan de magiërs een handtekening gevraagd. ,,Vroeger was Hans Klok mijn idool. Zó, met die glamour, wilde ik ook worden. Later heb ik mijn eigen stijl ontwikkeld.‘’



Voor de halve finale in Holland's Got Talent heeft Robin Matrix vanavond een speciale act waarmee hij de zaal en de jury wil betoveren. Van tevoren heeft hij dan wel wat pijn in de buik. Want het is gigantisch ingewikkeld, erkent hij. ,,Ik ga een groot risico nemen en iets doen wat nooit gedaan is.‘’



Omdat de act zo moeilijk is kan hij finaal de mist ingaan en mogelijk zelfs tot een ongeluk leiden in de kleine televisiestudio. ,,Ik doe iets met drones, maar verder mag ik er nog niets over zeggen. Het is best wel heftig. ''