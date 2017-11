Haagse Harry is voor even nét een echte judoka

VideoNet zoals verschillende andere standbeelden in Den Haag, werd Haagse Harry vanmorgen getransformeerd tot judoka. Mét groen-gele band. ,,Haagser dan dit kun je het niet krijgen'', legt oud-topjudoka Carola Uilenhoed uit over het initiatief ter promotie van de Grand Prix judo in Den Haag.