Haagse Harry-mokken houden graaiers buiten de deur

Zes ‘stenen­gooi­en­de’ tieners gearres­teerd tijdens rellen Duindorp

9:39 De politie heeft gisteravond zes stenengooiende tieners aangehouden tijdens de rellen in Duindorp. In totaal zijn er twaalf relschoppers opgepakt in de leeftijd van 15 tot 58 jaar voor belediging, openlijke geweldpleging en het niet voldoen aan een bevel of vordering. Alle verdachten zitten nog vast en moeten nog verder worden verhoord.