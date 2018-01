Haagse held Chuck Deely kwam vandaag weer even tot leven

Precies een jaar na zijn dood is de oude stek van straatmuzikant Chuck in de Grote Markstraat voor het eerst weer bezet. Gewapend met gitaar, tamboerijn, ukelele en cajon brengen meester Dennis van Duijn en zijn leerlingen vandaag voor de Hema een eerbetoon aan hun Haagse held.



Met nieuwsgierige blikken van voorbijgangers op hen gericht spelen ze nummers van Neil Young en Bob Dylan. Nummers die Chuck - in ‘54 geboren in het Amerikaanse Detroit - altijd graag speelde voor zijn publiek. Hij zat er altijd, speelde door weer en wind. ,,Nu merk ik pas echt hoe moeilijk zijn bestaan was’’, zegt meester Dennis, leraar op de Paul Krugerschool, met bibberende handen. ,,Het is koud en probeer mensen dan maar eens geboeid te krijgen en te houden met jouw muziek. Ik speel liever bij terrassen, dan kan niemand weglopen, haha.’’



Toch is hij vastbesloten Chuck dit postuum eerbetoon te brengen. ,,Ik zag hem vaak spelen en heb veel spijt dat ik nooit een cd van hem kocht. Hoe langer ik me in hem verdiep, hoe meer ik denk ‘had ik hem maar beter leren kennen’. We delen dezelfde passie voor muziek.’’