Haagse helden redden weggelopen jochie (4) van verdrinking

Het stel woont al jaren op hun woonboot aan de Troelstrakade, dus Judy Gerritsen was niet verbaasd toen ze afgelopen zondagmiddag iets zag bewegen aan het wateroppervlak. ,,Ik zat op de bank en keek uit het raam toen ik ineens iets kleins in het water zag bewegen. Ik kon het eerst niet plaatsen. Op het water zie je veel leven, vissen zwemmen voorbij en vogels landen op het kanaal.’’ Voor de zekerheid riep ze haar vriend Raymond erbij. Samen zagen ze dat het ging om het handje van een kleuter die in het water lag. Niemand stond aan de kade. ,,Dat terwijl het meestal rond die tijd ontzettend druk is’’, zegt Raymond Bouman. Ze vrezen het ergste. Het kind dreef volgens het stel op het water. De golven bewogen zijn levenloze lichaam lichtjes. Bouman sprong in hun sloep om het kind uit het water te halen. ,,Hij is het type dat in deze situaties meteen reageert’’, zegt zijn vriendin. ,,Hij probeert het juiste te doen wanneer het erop aankomt.’’

Blauw

Eenmaal aangekomen tilde Bouman het kind uit het water en legde het op het gras. ,,Hij gaf geen kik en was blauw aangelopen. Ik dacht dat ik te laat was. Toch heb ik hem zeker een mond-op-mondbeademing gegeven, tot ik een klein kuchje hoorde. Vervolgens heb ik hem omgedraaid om een klap op zijn rug te geven. Het jongetje spuugde heel wat water uit.’’ Het kind barstte in huilen uit. Bouman nam hem daarna voor de zekerheid mee naar het drijvend terras bij hun woonboot, zodat ze daar konden wachten op de hulpdiensten. Juist op dat moment rende de familie van het jongetje uit een nabijgelegen woning de kade op. Bouman: ,,Later hoorden we dat ze uit Londen waren overgevlogen voor een trouwerij in Den Haag. Ze waren op bezoek bij familie, toen hij in een onbewaakt moment de voordeur open kreeg en naar buiten liep. Kennelijk rende hij achter een vogel aan en merkte hij het water niet op.’’ Judy Gerritsen zag zijn moeder in tranen over de rand van de kade kijken. ,,Ze was helemaal overstuur. Ze dacht natuurlijk dat ze te laat was. Totdat we ze riepen en Raymond zijn duim opstak.’’

Nieuwe familie

De toegesnelde ambulance nam het kind mee naar het Juliana kinderziekenhuis. Gerritsen en Bouman zijn daar later op bezoek gegaan. ,,Toen we hem zagen rondrennen en spelen, was dat een pak van ons hart’’, gaf Bouman toe. ,,Judy had het er wel moeilijk mee. Ze kon er niet van slapen. Dat begrijp ik wel, hij was er heel erg aan toe toen we hem vonden.’’



Het stel kreeg een bos bloemen van de wijkagenten in Moerwijk voor het kordate optreden. Het boeket pronkt in een mooie vaas op de eettafel. Vanavond kregen ze ook nog bezoek van burgemeester Pauline Krikke. En natuurlijk zijn ze uitgebreid bedankt door de ouders van het jongetje, met taart en chocolade. ,,We zijn uitgenodigd om naar Londen te komen en bij hen te blijven. We zijn helemaal opgenomen in de familie’’, zegt Bouman met een lach.



Maar wat voor het stel het belangrijkst is, is dat alles uiteindelijk is goedgekomen. ,,Het is alweer zo lang geleden sinds ik een ehbo-cursus heb gehad’’, zegt Bouman. ,,Maar gelukkig kwam het in die noodsituatie allemaal terug. Dan zie je toch weer hoe belangrijk het is dat mensen dat kunnen.’’



