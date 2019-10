Haagse heldin van Leidens ontzet en guerillastrijdster op Nieuw-Guinea treden uit de schaduw

Historica Els Kloek stelde in 2013 het naslagwerk 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis samen, gevolgd door het nog dikkere 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw. Voor de themamaand maakte Kloek een lijstje met favoriete vrouwen, over wie ze alle aantekeningen bewaarde om er later mogelijk meer mee te doen.

Een van hen is Magdalena Moons (1541-1613), een Haagse die een grote rol zou spelen bij het Leidens ontzet van 1574, dat donderdag wordt gevierd. In die tijd was Den Haag het ene moment in handen van opstandelingen en later van de Spanjaarden. De stad lag er troosteloos bij. De familie van Moons werkte als ambtenaar bij de graven, haar broer was korte tijd burgemeester.