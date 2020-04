Haagse heldinnen maken gratis mondkapjes: ‘Mensen worden weer creatief’

Man die bij hockeyclub mensen neerstak werkt niet mee: ‘Ik laat me niet in mijn psyche kijken’

12:58 Het lijkt het Pieter Baan Centrum niet verstandig dat Tadeusz C. straks onbehandeld de straat op gaat. Maar een advies over wat er dan wel moet gebeuren konden de onderzoekers niet geven, omdat hij niet meewerkte aan onderzoek. C. stak bij hockeyclub Klein Zwitserland in het wilde weg mensen neer.