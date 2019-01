Haagse ‘heroïnefamilie’ ontkent, weet niks of zwijgt

In de rechtszaal worden beelden getoond van de verschillende invallen, daarop valt te zien dat allerlei jerrycans worden in- en uitgeladen. Bij de inval in augustus 2017 in Bergschenhoek vinden agenten 21 jerrycans met grondstoffen voor heroïne. Ook lagen daar allerlei kookspullen, gasflessen en kookpannen.



De verdachten houden zich volledig van de domme. Op de beelden is te zien dat één van de verdachten een gasmasker droeg. Maar volgens de verdachte Mehmet had hij die nodig om paprika's in zijn tuin te bewateren. Later is te zien dat een verdachte jerrycans met zuur op een kar zetten, maar ook daar zegt Mehmet geen idee van te hebben. Op weer andere beelden sjouwt Mehmet met een vat. Wat zat daar in? vraagt het OM. ,,Ik denk dat het een leeg vat is”, zegt hij.