Haagse heroïnefamilie voor jaren achter de tralies

De rechtbank in Den Haag heeft hoge straffen uitgedeeld aan een Haagse heroïnefamilie. Een van de broers, Bakki C., moet negen jaar de cel in.

Een arrestatieteam haalde Bakki C. gisteren al uit zijn huis en bracht hem naar de cel. Eerder was besloten dat hij zijn proces in vrijheid mocht afwachten tot de uitspraak was gedaan, maar gisteren, een dag voor het vonnis, kwam er al een einde aan zijn vrijheid. De rechtbank besloot daartoe nadat er informatie was binnengekomen via het team criminele inlichtingen. Wat die informatie is, is onbekend. Ook zijn andere broer Mustafa werd gisteren alvast vastgezet.

De familie, neven, broers, een zwager, werd in oktober 2017 gearresteerd. De politie had maandenlang een verborgen camera bij een van hun kwekerijen geïnstalleerd in Bergschenhoek. De beelden gaven volgens het OM genoeg bewijs dat op deze plaats heroïne werd gefabriceerd. Tegelijk met hun arrestatie viel de politie meerdere kwekerijen binnen die op naam van de familie stonden, en een garage in Bleiswijk. Ze vonden grondstoffen en alle andere benodigdheden om de heroïne te koken.

Huilen

De zaak is bijzonder omdat dit de eerste zaak is waarbij mensen zijn gepakt die in Nederland heroïne produceerden. Ook bijzonder is dat er zoveel familieleden bij zijn betrokken.

Bijna alle familieleden kregen gisteren te horen dat ze tot jaren celstraf zijn veroordeeld. De rechter besloot dat ze allemaal meteen terug de cel in moesten. Voor de vrouwen van de veroordeelden een grote schok. Ze barstten na het uitspreken van het vonnis in huilen uit.

De ex-vriendin van een van de broers, Patricia B., werd wel vrijgesproken, net als een ander familielid. In beide gevallen oordeelde de rechter dat er wel aanwijzingen waren dat ze wisten wat er op de kwekerijen gebeurde, maar lag er te weinig bewijs om tot een veroordeling te komen.

Azijnzuuranhydride

Ook deelde ze een fors lagere straf uit aan Nourretin C. Hij had volgens het OM een bijna net zo belangrijke leidinggevende rol als zijn broer Bakki C. Daar was de rechtbank het niet mee eens. Hij kreeg drie jaar cel. Hij was gisteren niet in de rechtbank aanwezig. Het is onduidelijk waar hij nu is.

De andere straffen variëren tussen een en zes jaar. De Brabantse leverancier van het azijnzuuranhydride, een belangrijke grondstof voor het maken van heroïne, moet drie jaar de cel in. Hij was de enige ‘buitenstaander’ en had tot nu toe een blanco strafblad.