Haagse 'heroïnefamilie' weer op vrije voeten

Gisteren om 12.00 uur kwamen ze vrij. Volgens de rechtbank duurt het te lang voor de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvindt. Die staat gepland voor begin volgend jaar.



De meeste familieleden werden in oktober vorig jaar gearresteerd. In totaal gaat het nu om twaalf mensen. Voor de buitenwereld runden ze in het Westland en de gemeente Lansingerland kwekerijen. Tussen de komkommers en in een spuitcabine van een garage stonden echter vaten en branders om heroïne te produceren. Bij de arrestatie werden ketels en genoeg grondstoffen gevonden om 1.300 kilo heroïne te maken.



Het is voor zover bekend voor het eerst dat er verdachten zijn gepakt die in Nederland hiermee bezig waren. Tot nu toe vond productie eigenlijk altijd plaats in landen als Afghanistan.



De vijf vrijgelaten verdachten hebben hun paspoort moeten inleveren, om te voorkomen dat ze op de vlucht slaan.



