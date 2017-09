Haagse Hogeschool 'baalt' van matige score keuzegids

Op de Haagse Hogeschool balen ze stevig van de matige cijfers die studenten voor de opleidingen geven. 'We hadden juist het idee dat we op de goede weg waren'.

In de nieuwe keuzegids 2018 blijkt dat studenten niet meer dan een 5,6 over hebben voor de Haagse Hogeschool. Dat is zelfs nog minder dan vorig jaar, toen met een 5,8 ook al niet overdreven hoog werd gescoord.

,,We balen hier natuurlijk flink van'', laat een woordvoerder van de Haagse Hogeschool weten. ,,We hadden het idee dat we juist op de goede weg waren. We hebben een missie om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. We hopen in de toekomst dan ook weer de lijn omhoog te vinden.''

Hij wijst wel op de andere grote hbo-instellingen. ,,Je kan ons niet vergelijken met kleine hogescholen buiten de randstad. Daar is een totaal andere studentenpopulatie. Wij kijken voornamelijk naar de vijf grote hogescholen, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en InHolland. En daarvan doen wij het het best.''

Analyse

De woordvoerder heeft nog geen verklaring voor de huidige matige scores. ,,Dan moeten we de cijfers per opleiding grondig analyseren. Ik kan er op dit moment geen specifieke oorzaak voor geven.''