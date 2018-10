Haagse Hogeschool op-een-na-slechtste

Ondermaats onderwijs

De lage score voor de Haagse Hogeschool in zijn totaal betekent niet dat alle opleidingen hier - in de optiek van de studenten - ondermaats onderwijs bieden. Er zijn een aantal positieve uitzonderingen. Zo scoren ruimtelijke ontwikkeling en bouwkunde allebei drie sterren, wat staat voor ‘goed’. Niet tevreden zijn studenten verpleegkunde en communicatie. Die studies kregen nul sterren, ‘zwak’.



De Haagse regio kent één topper: de Hotelschool The Hague wordt met vijf sterren beoordeeld als ‘uitstekend’. Opvallend is dat Hogeschool InHolland, die onder meer een vestiging heeft in Den Haag, het beter doet dan in voorgaande jaren met een negende plek (van de twaalf).



Hogeschool Avans, met drie locaties in Brabant, staat al jaren op nummer één en laat de concurrentie dit jaar nóg verder achter zich. Daarna volgt Windesheim, ook buiten de randstad gevestigd.