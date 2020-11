Haagse Hogeschool stopt met stages weeshuizen: ‘Tachtig procent van de kinderen heeft een ouder’

Jarenlang was het razend populair: een periode afreizen naar een ver land om hulp te bieden aan weeskinderen. Maar er zitten venijnige kanten aan deze stages. ,,Onderzoeken laten zien dat tachtig procent van de kinderen in een weeshuis nog minimaal één levende ouder heeft. Deze kinderen belanden vaak door armoede in een weeshuis. Hoe voller het weeshuis, hoe meer geld er namelijk wordt verdiend aan buitenlandse bezoekers,” stelt de hogeschool.

Tot aan de COVID-19 pandemie was vrijwilligerswerk en stagelopen in ontwikkelingslanden enorm in zwang. ,,Stagiairs willen graag ‘iets goeds doen’ en brengen geld en cadeaus mee en blijven dat na hun vertrek ook vaak sturen. Maar hoe meer geld er naar weeshuizen gaat, hoe aanlokkelijker ze worden voor gezinnen die in armoede leven. Deze gezinnen denken ten onrechte dat hun kinderen in een weeshuis een betere toekomst hebben dan thuis.”