Haagse horeca is gevolgen van coronacrisis nog niet te boven: ‘Verleng alstublieft de terrasverruiming’

Erop of eronder voor oudste wijkcen­trum van Nederland: faillisse­ment De Mussen lijkt onafwend­baar

8 september Het is erop of eronder voor het oudste wijkcentrum van Nederland. Wijkcentrum De Mussen, sinds 95 jaar gevestigd in de Schilderswijk, moet drie ton besparen om een faillissement af te wenden, maar die opdracht is onmogelijk, was gisteren het zeer alarmerende geluid. Het wijkcentrum dreigt daarmee af te stevenen op de afgrond.