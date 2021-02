Haagse horeca sluit zich niet aan bij landelijk protest: terrassen blijven 2 maart dicht

Duizenden horecaza­ken willen terras opengooien, Breda denkt mee over mogelijkhe­den: ‘Snappen het probleem’

13:34 BREDA - Burgemeester Paul Depla van Breda gaat de komende dagen met horecaondernemers in zijn gemeente meedenken over wat er buiten mogelijk is. Heropenen van de terrassen op 2 maart mag binnen de geldende coronamaatregelen niet, maar er zijn volgens hem best meer mogelijkheden dan nu het geval is. ,,We moeten ook in Den Haag voor het voetlicht brengen wat er in de steden gebeurt. We kunnen niet aan de gang blijven met verbieden en gebieden”, aldus de Brabantse burgemeester.