Haagse hotels woest om hoge toeristentaks: 'Steeds meer agressie aan de balie'

KingKool Hostel heeft steeds meer last van agressie aan de balie. De gasten van het Haagse budgethotel aan de Prinsegracht kunnen het soms maar moeilijk verkroppen dat ze per persoon tot 22 procent extra moeten neertellen voor een overnachting. Met dank aan de Haagse toeristentaks.

En het wordt alleen maar erger, zo vreest eigenaar Jan de Koning. In de plannen van het Haagse stadsbestuur gaat die belasting voor toeristen in twee stappen nog eens met bijna een euro omhoog. Sinds 2018 stijgt de taks daarmee van 3,40 euro naar 4,45 euro in 2019 naar 5,35 euro in 2020 per persoon per nacht, een toename van 57 procent. ,,Daar worden mijn gasten niet vrolijker van”, verzucht De Koning.

Hij is niet de enige die klaagt. Ook Vincent Pahlplatz namens de drie-, vier- en vijfsterrenhotels en mevrouw Clarke van de Residentie Hotels in Den Haag vragen zich af of met name particuliere gasten de hoge taks nog wel gaan accepteren. ,,We staan steeds vaker aan geërgerde gasten uit te leggen waarom ze zoveel extra moeten betalen. Dat wordt er dus niet minder op. Een Duits gezin dat hier met twee kinderen een weekje verblijft is straks aan toeristenbelasting al 128 euro kwijt.’’

Verbijstering

Er is in Nederland nauwelijks een gemeente te vinden die zoveel extra geld van toeristen durft te vragen. Ja, Amsterdam, maar die stad is met geen andere in ons land te vergelijken, zeggen de hoteliers. En daar komt bij dat de branche niet eens van de extra inkomsten profiteert. Sterker: het nieuwe stadsbestuur bezuinigt jaarlijks vier miljoen op zaken als evenementen en economisch beleid.

Vincent Pahlplatz heeft het coalitieakkoord met verbijstering gelezen. ,,De toeristische industrie heeft zich in Den Haag de afgelopen jaren bewezen als een banenmotor van de lokale economie. Als sector zijn wij verantwoordelijk voor minimaal tien procent van de werkgelegenheid in de stad, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Met onder andere de exorbitante verhoging van de lokale toeristenbelasting zet de nieuwe coalitie de Haagse werkgelegenheid op het spel.

Quote Onze kamers zijn goedkoop, wij hebben dus het meest last van belasting­ver­ho­ging