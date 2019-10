Haagse huisartsen: Zorg ernstig psychische patiënten moet vaker thuis

Het gaat om een groep van een paar honderd tot duizend mensen in Den Haag die niet meer in ggz-instelling Parnassia kunnen wonen omdat ze niet meer behandeld worden. Ze zijn stabiel, maar hebben in een ander huis wel extra hulp nodig.

Zorginspectie IGJ vindt dat de zorg voor deze groep patiënten beter moet, omdat huisartsen en Parnassia niet goed genoeg samenwerken, bijvoorbeeld bij overdracht van een patiënt. Ook is de hoge werkdruk bij Parnassia een probleem. Door de vermindering van het aantal bedden door bezuinigingen moet de instelling nu lange wachtlijsten aanhouden, volgens huisartsen vaak langer dan officieel wordt bekendgemaakt, zo lieten zij de IGJ weten. Parnassia heeft volgens het inspectierapport zo weinig plek, dat nog maar één op de vijf plaatsen beschikbaar is voor mensen die zelf aankloppen voor hulp. De rest van de bedden wordt bezet door mensen die gedwongen worden opgenomen, omdat ze een gevaar voor zichzelf of hun omgeving zijn. Zelfs mensen met een psychose kunnen niet direct terecht voor een behandeling. De wachttijden voor dit ziektebeeld lopen op.

Proefproject

Het overleg tussen de Haagse dokters, verenigd in Hadoks, en Parnassia moet binnenkort uitmonden in een proefproject, vertelt medisch directeur Rieuwk Visser. ,,Huisartsen willen graag mensen helpen die weer op zichzelf gaan wonen, maar moeten daar dan wel de capaciteit voor hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een praktijkondersteuner die gespecialiseerd is in ggz. Die heeft niet iedere huisarts. Je moet er ook maar net een plekje voor hebben in je gebouw.”

Als een patiënt binnen een halfjaar zo sterk terugvalt dat opname nodig is, dan moet die weer op z’n oude plek kunnen instromen bij Parnassia.