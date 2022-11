Haagse Huisband Veronica Inside bestaat 40 jaar: ‘Johan Derksen is aardigste en liefste man die ik ken’

Column Kun je vuurwerk afsteken nog leuk noemen als vernielin­gen en ongeregeld­he­den er ieder jaar bij horen?

Zoals de pepernoten steeds vroeger in de schappen liggen, zo wordt er ook steeds eerder geknald. Van Voorburg tot ’s-Gravenzande, van Monster tot Madestein: knalvuurwerk. Van het zwaardere soort, dat je tot aan de andere kant van de stad hoort. Straatmeubilair gaat eraan, containers in de fik en scooters blijken ineens licht ontvlambaar. Nog nooit had ik mijn ramen in de sponningen horen trillen. Tot gisteravond.

6:15