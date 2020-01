Haagse huizenbezitters met ‘nieuwer’ huis kunnen ook isolatiesubsidie aanvragen

Plek zoeken op P+R parkeer­plaats is ‘kansloos': ‘Voor meer auto's in de stad is geen ruimte’

12:02 Hij weet dat het kansloos is, maar probeert het deze ochtend toch. Misschien rijdt er net iemand weg, hoopt Chris de Weeze uit Gouda. Maar het P+R-terrein Ypenburg staat ook vandaag weer, zoals verwacht, bomvol. Sommige auto's staan zelfs in de berm of dubbel geparkeerd. ,,Als je hier niet om zeven uur 's morgens bent, ben je kansloos'', roept een voorbijgangster die in de buurt woont.