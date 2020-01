Haagse huizenkoper moet weer dieper in de buidel tasten: gemiddelde prijs nu ruim 3 ton

De huizenprijzen in Den Haag zijn in 2019 met 5,6 procent gestegen. De gemiddelde verkoopprijs van een huis in de hofstad is opgelopen naar 336.400 euro. Toch is de groei minder hard geweest dan het jaar ervoor.

Een en ander blijkt uit de woningmarktcijfers over het vierde kwartaal van 2019 die de NVM afdeling Haaglanden (Nederlandse Vereniging van Makelaars) vanochtend heeft gepresenteerd. In de gemeente Den Haag zijn er in dat vierde kwartaal in totaal 1208 woningen van eigenaar gewisseld, een stijging van vier procent ten opzichte van dezelfde periode in 2018.

Gemiddeld bleef een woning 32 dagen in de verkoop staan. Dat is ongeveer even lang (31 dagen) als een jaar geleden.

Onder landelijk gemiddelde

Landelijk gezien zijn de huizenprijzen in 2019 met acht procent gestegen. Een gemiddelde woning in Nederland kost nu 326.000 euro. De prijsstijging in Den Haag ligt dus onder het landelijke gemiddelde. Ter vergelijking: in 2018 moest in de gemeente Den Haag nog 12,1 procent meer voor een woning worden betaald ten opzichte van het jaar daarvoor.