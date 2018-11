Haagse hulpdiensten oefenen in realistische antiterreuroefeningen

In de afgelopen twee maanden vonden op meerdere locaties in Den Haag grote antiterreuroefeningen plaats. De deelnemende hulpdiensten kregen realistische oefenscenario’s voor hun kiezen. De hulpdiensten werden geconfronteerd met veel slachtoffers en mensen in paniek na een schietpartij, waarbij de schutter zich nog in het pand bevond. De politie overmeesterde de schutter, waardoor er een veilige werkplek ontstond voor de brandweer en de ambulancedienst die de slachtoffers konden redden en evacueren. De medewerking van professionele lotusslachtoffers én studenten van het ROC Mondriaan als figuranten, maakten de oefeningen levensecht.