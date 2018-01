Haagse hunks naar Temptation Island: 'Mijn ma moet soms haar ogen sluiten'

Tijdens dit programma gaan vier koppels de ultieme relatietest aan. Acht casanova's hebben de taak om te stoken in de relaties van verliefde stelletjes. Gino en Tomas hebben alles op alles gezet om aan die taak te voldoen.



De Leidschenveense Gino is een hartenbreker en vindt het moeilijk om monogaam te zijn. Een perfecte eigenschap om mee te doen aan dit hete programma. ,,Tijdens het uitgaan zou ik nooit op een vrouw afstappen die een relatie heeft. Dit is een spel en mijn taak is om vrouwen te verleiden. Daar ga ik dan voor."



Tomas staat bekend als de eeuwige single, maar een ultieme vrouwenverslinder is hij naar eigen zeggen niet. ,,Ik heb heel veel mensen verrast met mijn deelname. Ik sta niet per se bekend als 'mister playboy' maar ben wel heel toegankelijk." Dat was dan ook zijn tactiek. ,,Ik ben respectvol en maak gewoon plezier. Het is een uitdaging om de grens van de stellen op te zoeken en dat heb ik dan ook gedaan."

Quote Het is maar een spel, mensen Gino Nunes Nabarro

Nuchter

Gino en Tomas zeggen beiden nuchter te blijven rondom alle commotie. ,,Ik stond in mijn vriendengroep al bekend als vrouwenliefhebber, dus wat dat betreft is er niets veranderd", lacht Gino. Hij werkt als administratief medewerker en is in het weekend niet vies van een feestje. Ook voor student Tomas verandert er niet veel. ,,Ik ben gewoon dicht bij mezelf gebleven en heb me niet anders gedragen dan ik ben. Dat zal ook niet zo snel veranderen."

Quote Kom maar op met die kritiek Tomas van den Ende