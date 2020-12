Haagse iconen bij het grof vuil: Hebben lokale politici wel voldoende gevoel voor de stad?

Jongeren naar huis gestuurd na illegaal feestje in woning Korte Houtstraat

10 december Een aantal jongeren zijn vanavond met een waarschuwing naar huis gestuurd door de politie, nadat agenten een einde maakten aan een illegaal feestje in een woning in de Korte Houtstraat in Den Haag. De politie kwam het feest op het spoor door een melding van geluidsoverlast.