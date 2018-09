Haagse iconen deden het strand al eerder op grondvesten schudden

Youtube­ster MeisjeDja­mi­la opent met slijmexpe­ri­ment het academisch jaar

11:54 Geen gevierde wetenschapper of hoogleraar, maar Youtubester MeisjeDjamila opende gisteren in Museon in Den Haag het academisch jaar voor VSC, de sectororganisatie voor wetenschapsmusea en science centers. De Nederlands-Amerikaanse vlogger, zangeres en actrice voerde een experiment uit met slijm. ,,Je wilt er gewoon voor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen geïnteresseerd zijn in de wetenschap.’’