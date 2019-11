Haagse iconen in boek Tijl Beckand: ‘Het stadion, het taaltje, de meeuwen. Dat zit diep’

Als stand-upcomedian en cabaretier Tijl Beckand aan de aanleiding van het boek 'Je komt Den Haag niet uit' denkt, begint hij zijn gevoel als ADO-supporter te beschrijven. Beckand is supporter sinds hij tien jaar oud is en speelde tot de B-jeugd bij zijn favoriete club. ,,Je maakt als supporter veel dalen mee met je club en maar weinig pieken", legt hij uit. ,,Toch is die clubliefde onverwoestbaar. Ik was met mijn vriendin op vakantie op Cuba, toen ik tegen haar zei dat ik echt iets voor ADO moest gaan doen. Ik kan geen sponsor of scout worden, maar aan mensen vragen of ze een boekje open willen doen over hun ervaringen met de club en daarmee andere mensen enthousiast maken, kan ik wel. Ik vind dat je, als het om een voetbalclub gaat, verhalen moet verzamelen. Statistieken vergelen, maar verhalen niet. Ik heb gemerkt dat als je met mensen in gesprek gaat en het niet voor een artikel, maar voor een boek is, ze op de praatstoel gaan zitten."