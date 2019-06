Haagse illegale taxichauffeur met vuurwapen in nektasje aangehouden op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee herkenden de snorder, ofwel illegale taxichauffeur en sprak hem aan. Hij bevestigde dat hij taxidiensten aanbood aan voorbijgangers. Daarnaast vertelde hij dat hij in het bezit was van een wapen toen hem werd gevraagd of hij wapens of andere verboden zaken bij zich had. Na controle bleek er inderdaad een vuurwapen in het nektasje van de man te zitten. De snorder werd aangehouden en vastgezet.



Morgen moet hij voor de rechter-commissaris verschijnen.



