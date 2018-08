Haagse IT'er schuldig aan computervredebreuk

De Haagse IT'er die een groot beveiligingslek aan het licht bracht bij het Centrum voor Familiegeschiedenis (CBG) (CHCK) is schuldig bevonden aan computervredebreuk. Hij krijgt echter geen straf omdat de rechtbank het maatschappelijk belang erkent van zijn handelen. Dat staat in het vonnis tegen de man dat zojuist is uitgesproken.

De ITt'er die in zijn vrije tijd onderzoek doet naar familiestambomen hoefde in 2015 amper moeite te doen om de gegevens van 80.000 personen te vinden. Naam, adres, of ze een betalingsachterstand hadden, alles stond er nadat hij op een pagina van de site in een vakje een willekeurig cijfer intikte. Met zijn vondst stapte hij naar klokkenluiderssite Publeaks, waarna Tweakers.net over het grote datalek publiceerde. Hij stapte niet naar het CBG zelf omdat ze in het verleden waarschuwingen over beveiliging van gegevens in de wind hadden geslagen.

Wat de Hagenaar niet had verwacht was dat CBG aangifte deed en het Openbaar Ministerie vervolgens overging tot vervolging. De rechtbank geeft het OM nu deels gelijk. Hoe minimaal ook, en alleen in ' juridische zin', er was een drempel die moest voorkomen dat hij de gegevens zag. Het cijfer dat hij invulde, was hem immers niet verstrekt door het CBG. Daarnaast schreef de Hagenaar nadat hij de gegevens van een persoon ontdekte, een script die hem in een handeling liet zien hoe groot het datalek was. Volgens de rechtbank had hij het bij enkele steekproeven moeten laten. Ook had hij ondanks zijn ervaringen uit het verleden, eerst het CBG moeten informeren. Daar staat tegenover dat de IT'er een 'niet onbelangrijke bijdrage heeft geleverd aan de beveiliging van privacygevoelige gegevens van 80.000 personen'. Volgens de rechtbank een ' wezenlijk maatschappijk belang.'

Advocaat Bob Kaarls die de Hagenaar bijstond , meent dat de uitspraak aangeeft dat 'ethisch hacken niet zonder gevaar is'. ,,Hieruit blijkt hoe nauw het keurslijf is waarin ze moeten handelen. Dat is zodanig strak dat het voor een goedbedoelde it'er bijna niet te doen is.''