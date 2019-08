Haagse Jésaja brengt ode aan grootmoeder tijdens Nationale Herdenking: Zij was mijn heldin

Even vragen aanDe Haagse Jésaja Gunawan (18) brengt op 15 augustus een ode aan zijn Indische grootmoeder. Dat doet hij bij het Indisch Monument in Den Haag, waar de slachtoffers van de bezetting van Nederlands-Indië en de Japanse capitulatie in 1945 worden herdacht.

Wat ga jij doen?

,,Namens mijn school VCL (Vrijzinnig Christelijk Lyceum) mag ik spreken over mijn Indische grootmoeder en wat haar inspireerde om ondanks de oorlog geloof te blijven houden. Dat gevoel wil ik bij de herdenking uitdragen."

Wat zijn jouw Indische roots?

,,Mijn grootouders kwamen op jonge leeftijd in Indonesië terecht. Mijn vader kwam met zijn oudere broer op zijn 16de naar Nederland omdat hij hier de kans kreeg om naar school te gaan, maar mijn grootouders zijn daar gebleven. We gingen vaak in de zomervakantie naar hen toe in Jakarta. Ik heb mijn grootvader nooit ontmoet, maar mijn grootmoeder Jacoba Theodora Vroegop wel: zij was heel belangrijk voor me. In 2014 zag ik haar voor het laatst, een jaar later overleed zij."

Wat weet jij van de bezetting?

,,Toen ik mijn grootmoeder op een directe manier naar de bezetting vroeg, kon ze daar niet op antwoorden. Ze had er tot aan haar dood moeite mee om over te praten. Ik weet dan ook niet precies wat ze heeft meegemaakt. Later heb ik het er met mijn oudtante over gehad. Wat ik zo bijzonder vind is dat zij altijd hoop hield dat er vrede kwam. Ze was ervan overtuigd dat er iets goed zou komen na de oorlog. Dat vind ik bijzonder en zo probeer ik ook te leven. Zij was mijn heldin."

Waarom is het zo belangrijk om elk jaar de slachtoffers te herdenken?

,,Ik vind het belangrijk dat de mensen die de bezetting hebben meegemaakt, nooit vergeten worden. Dankzij hen is Indonesië zoals het nu is."